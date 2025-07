Urso nella bufera il caso della moglie che salta la fila in aeroporto Il ministro rivela | Era stata minacciata

Ha fatto rumore e sollevato polemiche il video con cui Luca Zingaretti ha denunciato che la moglie di un ministro ha saltato la fila in aeroporto con la scorta. Il ministro in questione, che ha deciso di uscire allo scoperto con un‚Äôintervista a Repubblica, √® Adolfo Urso. Sul quale sono piovute critiche dalle opposizioni. Un gesto considerato dal leader dei Verdi Angelo Bonelli, come ‚Äúun atto di arroganza e maleducazione‚ÄĚ. Mentre i 5 Stelle chiedono se FdI ‚Äúproceder√† con la stessa solerzia del 2020 quando per attaccare il presidente Conte present√≤ un esposto in Procura diffondendo fake news sull‚Äôuso della scorta da parte di Olivia Paladino‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it ¬© Lanotiziagiornale.it - Urso nella bufera, il caso della moglie che salta la fila in aeroporto. Il ministro rivela: ‚ÄúEra stata minacciata‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: ministro - urso - moglie - fila

Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso - "Ove il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull' export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento".

Fratelli di Crozza, il Ministro Urso risponde "chiaramente" alla questione della crisi industriale - Maurizio Crozza torna nelle vesti del ministro Adolfo Urso che risponde alla questione della crisi industriale del Paese Nell'ultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti del

Il ministro Urso lancia l'allarme: ¬ęL'impianto ex Ilva √® del tutto compromesso¬Ľ - Il ministro Adolfo Urso lancia l'allarme: ¬ęL'impianto ex Ilva √® del tutto compromesso¬Ľ. Parole che fanno tremare: ¬ęPi√Ļ che le trattative in corso.

"Ho accompagnato mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. La scorta valuta la sicurezza". Lo spiega il ministro Adolfo Urso in replica al video di Luca Zingaretti in cui denuncia che la moglie di Urso ha saltato la fila con la scorta. #ANSA Vai su X

Il ministro ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso non si sottrae alle domande e risponde dopo che Luca Zingaretti ha pubblicato un video che che ha scatenato le polemiche sui social. Il senatore di Fratelli d’Italia dà la sua versione dei fatti a Re Vai su Facebook

L'attore Luca Zingaretti sulla moglie del ministro Urso che ha saltato la fila all'aeroporto con la scorta; Urso e la polemica per la moglie che salta fila a Fiumicino: ‚Äú√ą la scorta che decide; Luca Zingaretti e il video sulla moglie di Urso che salta la fila, il ministro: decide la sicurezza.

Le giustificazioni di Urso: ‚ÄúLa scorta ha fatto saltare la fila a mia moglie, lei minacciata anni fa‚ÄĚ - Il ministro delle Imprese Adolfo Urso, ha chiarito in una lettera il motivo per cui ieri, all'aeroporto di Fiumicino, la moglie Olga Sokhnenko ha saltato ... Secondo fanpage.it

Luca Zingaretti e il video sulla moglie di Urso che salta la fila in aeroporto. Il ministro replica - In un video postato sui social da Fiumicino, Luca Zingaretti denuncia la moglie di un politico che salta la fila: è la moglie di Adolfo Urso Olga Sokhnenko. Lo riporta gazzetta.it