Capelli corti | i tagli che anticipano il 2026 sono già qui

I capelli corti donna 2025 sono in continua evoluzione. E molti seguono la loro trasformazione: perché le amanti delle lunghezze micro sono sempre più consistenti e numerose. In piena estate, con le sfilate di Haute Couture appena concluse che puntano lo sguardo alla prossima stagione autunnoinverno, i tagli capelli corti del 2026 cominciano a mostrarsi. Sempre più definiti, sempre più consapevoli. Tra il naturale e l'effetto bagnato che gioca un ruolo chiave nella definizione del corto. Fino alle pieghe più ingegnose, iper femminili. I capelli corti ricci saranno ancora presenti. E, leggere per credere, ancora più belli.

