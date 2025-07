Borsa | l' Europa sale e guarda alle trimestrali Milano +0,2%

Le Borse europee proseguono in terreno positivo mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. I mercati restano concentrati sul tema dei dazi, in attesa delle trattative da Usa e Ue, e sulle prossime mosse delle banche centrali dopo i dati sull' inflazione. Il dollaro è poco mosso sulle principali valute, con l'euro a 1,1618 e la sterlina a 1,3402. Si muove sulla parità l'indice stoxx 600 (-0,01%). Bene Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,3%), Milano e Londra (+0,2%). Poco mossa Parigi (+0,1%), con il tonfo di Renault (-16%) dopo aver tagliato gli obiettivi. I principali listini sono sostenuti dall'energia (+0,7%), con il petrolio in calo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale e guarda alle trimestrali, Milano +0,2%

