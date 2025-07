Il vicino che non si vedeva da giorni e lo strano odore i carabinieri forzano la porta | trovato morto

Una terribile scoperta è stata fatta dai carabinieri, intervenuti in un’abitazione dopo una segnalazione arrivata da alcuni cittadini. Un uomo di 59 anni non dava più notizie di sé da giorni, quindi i vicini si sono allarmati e hanno contattato il 112. Quando i militari sono entrati in casa, hano fatto la scoperta più agghiacciante. Purtroppo è finita in modo molto triste la vita del 59enne, trovato morto dai carabinieri dopo l’ allarme dei vicini. Questi ultimi avevano avvertito un forte cattivo odore che proveniva dall’appartamento dell’uomo. E quando quella porta è stata varcata dai carabinieri, si è materializzato il dramma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - giorni - odore - trovato

