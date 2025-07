Lavori all' impianto elettrico comunale possibili disservizi informatici e telefonici

Per consentire un intervento tecnico sull'impianto elettrico, dalle ore 13 della giornata odierna e nella mattina di domani, giovedì 17 luglio, potrebbero verificarsi temporanei disservizi informatici e telefonici presso la sede comunale di via Beverora, nonchĂ© nelle sedi di via Rogerio, via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

