Partita del cuore i cantanti hanno battuto i politici 8 a 6

Roma, 16 lug. (askanews) - È finita con la vittoria dei cantanti per 8 a 6 contro i politici, allenati dal presidente del Senato Ignazio la Russa, la XXXIV Partita del Cuore 2025 che si è tenuta martedì 15 luglio allo Stadio Gran Sasso dell'Aquila. Premiato come miglior giocatore della serata, Moreno, della nazionale italiana cantanti che ha ringraziato esibendosi con un breve rap improvvisato. "Quello che è sicuro è che è una partita di amicizia, destinata a dare aiuto ai bambini e questo è il motivo per cui siamo qui. Ma anche quello di avvicinare parlamentari al mondo dello spettacolo e tra di loro parlamentari di diverse composizioni partitiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Partita del cuore, i cantanti hanno battuto i politici 8 a 6

