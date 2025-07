Fiume Sarno De Luca | Siamo vicini alla bonifica ma tolleranza zero per gli sversamenti abusivi

"Siamo quasi alla conclusione di un lavoro immane per bonificare il fiume Sarno e rendere balneabile il litorale campano". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Scafati alla presentazione delle opere di completamento della rete fognaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fiume Sarno, parte il dragaggio di Rio Sguazzatorio - Attività preliminari per il dragaggio di Rio Sguazzatorio, si parte. L'opera che sarà realizzata per circa 1,7 chilometri, prevede un intervento di circa 5.

Fiume Sarno, De Luca: Siamo vicini alla bonifica, ma tolleranza zero per gli sversamenti abusivi; Il progetto di De Luca: Mare balneabile in tutto il golfo di Napoli; LUCA CASCONE: “DALLA REGIONE CAMPANIA OK AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE FIUME SARNO”.

De Luca, stiamo completando lavoro disinquinamento del Sarno - "Stiamo completando il lavoro di disinquinamento del fiume Sarno e abbiamo già risultati che ci incoraggiano. Da ansa.it

“Fiume Sarno pulito”: la promessa di De Luca costa 600 milioni ma ... - È la promessa della Regione Campania guidata da Vincenzo De Luca ed è l’obiettivo del progetto Energie per il Sarno avviato nel 2020. Riporta ilfattoquotidiano.it