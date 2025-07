La Promessa anticipazioni spagnole | Catalina caccia Pelayo ma poi fa una scoperta clamorosa

Cosa ci attende nei prossimi episodi La Promessa? Catalina farà non una, ma ben due scoperte clamorose in pochissimi giorni, e se la prima la spingerà ad allontanare Pelayo dalla sua vita, la seconda finirà per mostrare (ancora una volta) la crudeltà di Cruz nei suoi confronti. Scopriamo insieme cosa accadrà . La Promessa, news: Pelayo abbandona Catalina sull’altare e le rivela una tremenda verità . A poche ore dalle nozze, Pelayo Gomez de la Serna abbandonerà Catalina, e le rivelerà i veri motivi che lo avranno portato a La Promessa. L’uomo ammetterà di essere stato incaricato da Cruz di avvicinarla, farla innamorare e condurla il più lontano possibile dalla tenuta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

