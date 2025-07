A Gaza la pace è ancora lontana Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

Malgrado proseguano senza sosta i negoziati di pace per la Striscia di Gaza, l’accordo appare ancora molto lontano. Da Hamas, infatti, fanno sapere che “non c’è stato alcun progresso nei colloqui per il cessate il fuoco”, poiché il nodo che ostacola l’intesa è la distanza tra il movimento palestinese e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in merito al ritiro delle truppe israeliane (IDF) dalla Striscia, considerato dal gruppo islamista una condizione *sine qua non* per raggiungere un accordo. . 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A Gaza la pace è ancora lontana. Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

