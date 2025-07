Fiorentina Pioli si ripresenta | Sono tornato per alzare il livello Kean? Ci ho parlato si trova bene a Firenze

Quest'oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli, tornato sulla panchina della Fiorentina dopo 7 anni dall'ultima sua esperienza. Di seguito le sue parole, anticipate dall'intervento di Alessandro Ferrari, che ha ufficializzato trale altre l'addio di Pietro Terraccino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli - tornato - presenta

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli - Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

Ex #Milan, le prime parole di #Pioli alla #Fiorentina: “Felice ed emozionato di essere tornato a Firenze. giocheremo con grinta ogni partita” ? #milanpress Vai su X

Quello di Stefano Pioli alla Fiorentina non è un semplice ritorno. È il terzo atto di una storia d’amore che dura da oltre 35 anni. Arrivato da calciatore nel 1989, ha giocato con la maglia Viola per sei anni. Nel 2017 è tornato a Firenze, da allenatore, e ci è rimast Vai su Facebook

Fiorentina, Pioli: Obiettivo? Alzare il livello. E su Kean...; Pioli si presenta alla Fiorentina: L'obiettivo è un trofeo e andare in Champions. Dzeko lo volevo al Milan, può giocare con Kean e Gudmundsson; Fiorentina, ecco Pioli al Viola Park. Il tecnico comincia l’avventura: “Tornare qui è speciale”.

La Fiorentina presenta Pioli: "Mai stato più pronto. Kean? Si trova bene qui" - "Sono nel momento più alto delle mie carriera: ho ottime sensazioni" ... Scrive corrieredellosport.it

Fiorentina, Pioli si (ri)presenta: "Sono tornato per alzare il livello. Kean? Ci ho parlato, si trova bene a Firenze" - Al Viola Park si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli: "Squadra completa al 70%, chi arriverà sarà per alzare il livello" ... Come scrive firenzetoday.it