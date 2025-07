Continua ad essere il reparto offensivo quello maggiormente interessato dal calciomercato. Ne è dimostrazione l’accordo per il ritorno di Conceicao, con la Juventus che potrà riabbracciare il portoghese, ma anche la volontà di provare ad accelerare per Sancho. Sotto la lente di ingrandimento anche Nico Gonzalez, il cui addio aprirebbe le porte proprio all’inglese del Manchester United, con l’Arabia che può diventare alleata dei bianconeri. Tutte operazioni che la Vecchia Signora sta cercando di portare avanti parallelamente, così come quella legata al destino di Samuel Mbangula. L’attaccante belga infatti sarebbe scivolato ai margini del progetto bianconero, non per una questione tecnica, ma soprattutto per una certa incompatibilità con il modulo tattivo prediletto di Tudor, che già nell’ultima parte di campionato e nel Mondiale per Club lo ha utilizzato con il contagocce. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Accordo verbale tra Mbangula e il Werder Brema: nuova offerta alla Juventus