Mi Chiamo Daniele di Daniele D’Ippolito vince il bando SIAE

Il 29 agosto esce “Mi Chiamo Daniele”, romanzo autobiografico vincitore del bando SIAE 2024: una storia di malattia, amicizia e rinascita interiore. Mi Chiamo Daniele è un romanzo autobiografico e di formazione. Daniele è un ragazzo la cui vita viene travolta da un tumore cerebrale. Il romanzo è strutturato lungo due linee temporali che s’intrecciano tra loro: la prima narra il periodo della scuola media, momento in cui la spensieratezza è protagonista delle giornate e dove si presenta una nuova amicizia che matura con il tempo; la seconda narra il periodo di degenza in ospedale, i rapporti umani all’interno di esso, la sofferenza patita a causa della lontananza dal mondo reale, osservabile solo attraverso i ricordi e una finestra. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Mi Chiamo Daniele” di Daniele D’Ippolito vince il bando SIAE

Con questo breve ma intenso video vi presentiamo un libro di cui andiamo molto fieri e che sarà presto disponibili in libreria: “Mi chiamo Daniele” di Daniele d’Ippolito Il libro è risultato vincitore del bando “Per Chi Crea”, patrocinato dal Ministero della Cultura Vai su Facebook

La storia vera di un adolescente, della sua malattia e della riconquista della vita: “Mi chiamo Daniele” di Daniele D’Ippolito (Armando). Un viaggio di trasformazione e speranza attraverso il dolore. Dal 29 agosto 2025; Daniele D’Ippolito Mi Chiamo Daniele ( Armando Editore, pagine 170, 15 euro): in libreria il 29 agosto 2025.

