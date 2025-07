Calciomercato Verona difesa rinforzare | Ebosse in prestito si tratta con la Fiorentina per Valentini

Calciomercato Verona, difesa da rinforzare per li scaligeri: dopo l'arrivo di Ebosse dall'Udinese, si tratta con la Fiorentina per Valentini Il Verona ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato per ridisegnare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. È ufficiale l'arrivo di Enzo Ebosse dall'Udinese, che approda in gialloblù con la formula del .

