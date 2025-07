Un' estate tranquilla serena abbronzante | l' augurio di Mauro Corona nell' ultima puntata di È sempre Cartabianca

«Voglio augurare a tutti quanti in Italia, che ci abbiano seguito o meno, una bella estate, una buona estate, tranquilla, serena, abbronzante. Poi Poiana vorrà salutarvi con il suo fischio di buon augurio». Mauro Corona ieri, martedì 15 luglio, ha salutato così il pubblico di È sempre. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Operazione “Estate Tranquilla 2025”: sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno, Sonnino e Sperlonga - ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina hanno effettuato una serie di controlli nei comuni di Priverno, Sonnino e Sperlonga, nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando per la Tutela della Salute di Roma.

Operazione “Estate Tranquilla 2025” dei carabinieri: chiusa una struttura socio-assistenziale per anziani a Latina. Multe ad Aprilia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano di controllo “Estate Tranquilla 2025”, promosso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute, continua su tutto il territorio nazionale.

"Estate Tranquilla" del Nas a Napoli, controlli a tappeto - Circa 556mila chili di alimenti sequestrati, 3624 confezioni di prodotti scaduti e 364 litri d'olio contraffatto: sono i dati più salienti dell'operazione "Estate Tranquilla" dei carabinieri del ... Da ansa.it

'Estate tranquilla', sei strutture sequestrate dai Nas Potenza - assistenziale per anziani e cinque depositi di alimenti) per un valore complessivo di circa un milione di euro, è stata disposta in Basilicata dai ... Scrive ansa.it