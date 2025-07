Venerdì 18 luglio in viale Sant’Ambrogio sospensione temporanea di alcuni stalli per operazioni con un’autogru

Si comunica che, per consentire l’esecuzione di un intervento tecnico programmato che prevede l’utilizzo di un’autogru, nella mattinata di venerdì 18 luglio, dalle ore 6 alle 12, in viale Sant’Ambrogio, in prossimitĂ della sede dell’Ausl, la possibilitĂ di sosta negli stalli riservati ai veicoli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Audizioni su organizzazione eventi sportivi venerdì 4 luglio - ROMA – Venerdì 4 luglio, alle ore 12, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C.

Oroscopo Venerdì 4 Luglio 2025 | Voglia di libertà e leggerezza - Oroscopo 4 luglio 2025: Luna in Leone, voglia di esprimersi e vivere emozioni intense. Scopri le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali.

Anagni. Casa Barnekow. Da Venerdì 17 a Domenica 20 Luglio un weekend ricco di musica, spettacolo e cultura - Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – Un week end ricco di musica, spettacolo e cultura quello che Casa Barnekow di Anagni offrirà L'articolo Anagni.

Nuova data per le cene in piazza! Dopo le cene organizzate nei quartieri di San Michele, Sacconago e Borsano e in piazza Vittorio Emanuele II, mercoledì 30 luglio toccherà al quartiere Sant’Edoardo. In viale Alfieri all'angolo con via Milazzo si svolgerà “ASEd Vai su Facebook

