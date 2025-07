Manfredi Catella l' immobiliarista che ha cambiato lo skyline di Milano

Nella prima mattina di mercoledì 16 luglio gli inquirenti hanno notificato un mandato di comparizione a Manfredi Catella mentre stava per prendere un aereo per un viaggio giĂ programmato. La procura di Milano, nell'ambito di un filone di indagine sui progetti immobiliari nel capoluogo lombardo, ne ha quindi chiesto l' arresto ai domiciliari. Si tratta di una figura di spicco dell'imprenditoria essendo uno tra gli immobiliaristi piĂą importanti della scena lombarda e nazionale, nonchĂ© gestore di un importante fondo di investimento, protagonista dei maggiori interventi in campo edilizio che hanno cambiato lo skyline di Milano negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manfredi Catella, l'immobiliarista che ha cambiato lo skyline di Milano

In questa notizia si parla di: manfredi - catella - milano - immobiliarista

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica.

Bufera urbanistica, i pm chiedono l'arresto per Manfredi Catella e l'assessore Giancarlo Tancredi. Indagato Stefano Boeri - La procura di Milano ha chiesto l'arresto di Manfredi Catella, immobiliarista presidente di Coima, e dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi.

Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica Tancredi - L'immobiliarista presidente di Coima è accusato di corruzione: in 6 sentiti la prossima settimana dal gip Fiorentini, che deciderà sulla misura cautelare.

GIUSTIZIA. La Procura di Milano ha chiesto all’Ufficio Gip di arrestare il re del mattone Manfredi Catella, cioè l’immobiliarista presidente del gruppo Coima che ha ridisegnato la città negli ultimi anni, e l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Giancarl Vai su X

Una risposta a Libero. “Vengano pure, ci scappa da ridere” dicono: e ci saremo, giovedì 10 luglio ore 11,30 - Via dell’Aprica 18, Milano SBUGIARDIAMO I PROFESSIONISTI DELLA MENZOGNA DE “IL GIORNALE” E “LIBERO”! PRESIDIO CONTRO LA CRIMIN Vai su Facebook

Chi è Manfredi Catella, il re di Porta Nuova che, per i pm, deve andare agli arresti domiciliari; Manfredi Catella, chi è l’imprenditore, fondatore e ceo di Coima sgr; Manfredi Catella, la Procura di Milano chiede l'arresto del re del mattone e dell'assessore all'Urbanistica del Comune Tancredi. Tra gli indagati ancora Boeri.

Manfredi Catella, chi è l'immobiliarista del gruppo Coima raggiunto da una richiesta di arresto - 57 anni, nato a Livorno da una famiglia di imprenditori toscani, ha acquisito Hines Italia ridenominandola Coima sgr, protagonista dei maggiori interventi edilizi che hanno cambiato il volto di Milano ... Da ilgiornale.it

Corruzione a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella: tutti gli indagati - L’imprenditore Manfredi Catella e l’assessore all’Urbanistica di Milano Giancarlo Tancredi sono indagati, con loro altre quattro persone ... Scrive quifinanza.it