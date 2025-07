No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti Manu Chao Goran Bregovic Mika

No Borders Music Festival 2025 torna ad animare i Laghi delle Fusine con tre weekend di grande musica all’insegna della natura e della sostenibilitĂ . La XXX edizione di No Borders Music Festival è alle porte! Da sabato 19 luglio a domenica 3 agosto, per tre weekend, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – sarĂ il teatro della rassegna che coniuga musica, natura ed enogastronomia. Un festival che quest’anno celebra i trent’anni dalla sua nascita e che, nel corso di tre decadi, ha sempre avuto al suo centro la musica “senza confini” attraverso un cartellone ricca di appuntamenti imperdibili con star globali e icone pop, abbinati ad artisti di ricerca, famosi per aver messo la sperimentazione al centro del loro percorso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti, Manu Chao, Goran Bregovic, Mika

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà  sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

Una chiacchierata con Claudio Tognoni, l'ideatore del No Borders Music Festival, che anche quest’anno porterà in FVG i live di grandi nomi della musica italiana ed internazionale ( Kings of Convenience, Lucio Corsi, Mika, Ben Harper, Jovanotti…). Vai su Facebook

