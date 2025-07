Israele verso crisi di governo | partito ultraconservatore lascia coalizione Netanyahu sempre più isolato suoi solo 61 seggi su 120

Il partito ultraortodosso di Degel HaTorah ha lasciato la coalizione del premier: la maggioranza a favore di Netanyahu scivola da 64 a 61 seggi In Israele la crisi di governo è sempre più vicina. Il partito ultraconservatore e ultraortodosso Degel HaTorah ha lasciato la coalizione di maggiora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele verso crisi di governo: partito ultraconservatore lascia coalizione, Netanyahu sempre più isolato, suoi solo 61 seggi su 120

