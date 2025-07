Pioli alla domanda su Asllani | Ti piace? Sì… Sinner tantissimo!

Pioli non vuole parlare di mercato e anzi cambia completamente discorso quando gli viene fatto il nome di Asllani dall’Inter. L’allenatore della Fiorentina cita invece Yannick Sinner, che domenica ha trionfato a Wimbledon. Ecco cos’ha detto. LA DRIBBLATA SU ASLLANI  – Kristjan Asllani rimane un obiettivo per il centrocampo della Fiorentina, con l’Inter che ha stilato il prezzo sui 18-20 milioni di euro. Su Sky Sport 24, è stato intercettato Stefano Pioli, nuovo allenatore della Viola. Ad apposita domanda sul centrocampista albanese, Pioli ha dribblato in questa maniera cambiando completamente discorso: « Sinner tantissimo, anzi faccio i complimenti a Yannick. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pioli alla domanda su Asllani: «Ti piace? Sì… Sinner tantissimo!»

In questa notizia si parla di: asllani - pioli - sinner - domanda

