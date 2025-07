Incidente la strada statale 3 bis Tiberina è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano

Arezzo, 16 luglio 2025 – La strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I veicoli in direzione Cesena escono allo svincolo di Pieve Santo Stefano Sud e rientrano a Pieve Santo Stefano Nord. Viceversa, i veicoli in direzione Roma sono deviati allo svincolo di Pieve Santo Stefano Nord con rientro a Pieve Santo Stefano Sud. L'incidente, per causa in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli in un tratto dove la circolazione è provvisoriamente regolata a doppio senso su una carroggiata, per lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente, la strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano

In questa notizia si parla di: pieve - santo - stefano - incidente

Tragico incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: muore un motociclista nello scontro con un camper - Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45), all’altezza del km 157 nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

Torna la XXI° Sagra del Prugnolo e le Giornate del Pastore a Pieve Santo Stefano - Arezzo, 13 maggio 2025 – Torna la XXI° Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore Pieve Santo Stefano appuntamento il 16 – 17 – 18 Maggio 2025 Torna l’evento più atteso della primavera! Tre giorni di sapori autentici, tradizioni contadine e momenti da vivere insieme nel cuore della Valtiberina! Stand gastronomici con il re della festa: il Prugnolo, protagonista di antipasti, primi e secondi tutti da gustare! Non mancheranno i tortelli della Pieve, la polenta al ragù o ai funghi, e tante altre specialità tipiche! Musica dal vivo ogni sera con orchestra spettacolo, eventi culturali, mercatini artigianali, giochi per bambini, dimostrazioni con cavalli, gara di ricerca per cani da tartufo, torneo di beach volley, eco-camminata e molto altro! Esposizioni e dimostrazioni della tradizione locale Un weekend perfetto per famiglie, appassionati di enogastronomia e amanti della natura! Segnalo in agenda e passa parola: ci vediamo a Pieve Santo Stefano dal 16 al 18 maggio

Punto informazioni Asl Toscana sud est, lunedì 5 maggio a Pieve Santo Stefano - Il 5 maggio, dalle 10 alle 12, a Pieve Santo Stefano sarà presente un Punto informazioni della Ausl - Zona Valtiberina per illustrare ai cittadini i servizi dedicati alla non autosufficienza.

Il 10 luglio 1982, la tragedia dell'Hercules della 46a Brigata Aerea di Pisa, che si schiantò sulle pendici del Monte San Michele durante un'operazione antincendio per conto della Protezione Civile. Nell'incidente perse la vita l'intero equipaggio. ` Vai su Facebook

Incidente, la strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano; Grave incidente auto-moto: 30enne soccorso con Pegaso; Pieve Santo Stefano, muore in moto nello scontro con il camper sulla E45. Chi è la vittima.

Incidente, la strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano - La strada statale 3 bis “Tiberina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un incidente ... Da lanazione.it

Incidente a Pieve Santo Stefano, scontro in moto con un cinghiale ... - Andrea Camaiti, 57 anni, di Pieve Santo Stefano è morto così, sbalzato dalla sua moto nell'impatto con l'animale: l'incidente sulla E45 ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it