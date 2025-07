Lucca Napoli ormai ci siamo! L’attaccante dell’Udinese è veramente vicino a vestirsi d’azzurro | archiviato quell’ultimo passaggio! Ultimissime

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - di Redazione David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille, obiettivo dei nerazzurri per il calciomercato.

Napoli, offerta monstre per Osimhen: la risposta dell’attaccante e del club spiazzano tutti - Offerta monstre per Victor Osimhen: la risposta dell’attaccante e del Napoli spiazzano tutti. Dopo un anno di erasmus in Turchia, al Galatasaray, Victor Osimhen è pronto a tornare in Italia, a Napoli.

Napoli, Osimhen resta con le mani in mano? L’Al Hilal piomba su un altro big attaccante di Serie A - L’Al Hilal è piombato su un big attaccante di Serie A: ora Osimhen resta con le mani in mano? Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco.

GAZZETTA - Napoli, ballottaggio Lucca-Nunez, scelto l'attaccante dell'Udinese, il motivo

Visite mediche fissate per giovedì a Villa Stuart per Lorenzo Lucca e Sam Beukema Dopo aver formalizzato l'affare in giornata, il Napoli ha organizzato anche le visite mediche di rito per l'attaccante proveniente dall'Udinese Trattativa chiusa per Beukem

Napoli, quando Conte diceva: "Lucca nei duelli è dominante, è difficile giocargli contro" - Ancora una volta, De Laurentiis ha soddisfatto una richiesta di Conte per difendere il titolo di campione d'Italia. Scrive calciomercato.com

