Attori di zelda e link nel live-action rivelati da nintendo

annuncio ufficiale sul cast della versione live-action di "The Legend of Zelda". Una delle notizie piĂą attese nel mondo dei videogiochi e del cinema è stata confermata: il cast della futura trasposizione cinematografica di "The Legend of Zelda" è stato svelato. La produzione, diretta da Wes Ball e prevista per il 7 maggio 2027, promette di portare sul grande schermo i personaggi iconici della celebre saga Nintendo. dettagli sulla produzione e data di uscita. Il film sarĂ diretto da Wes Ball, noto per aver lavorato con successo sulla serie Planet of the Apes, utilizzando la sua esperienza nel performance capture.

In questa notizia si parla di: zelda - action - nintendo - attori

«Stiamo seguendo direttamente la produzione dei nostri film per garantire ai fan e non solo contenuti di qualità », ha spiegato Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, durante una recente sessione di domande e risposte.

