Ha tentato di uccidermi Il racconto choc della 45enne sequestrata e violentata dall' ex

" Il mio ex ha tentato di uccidermi. Mi ha ferita con un cacciavite ". Lo ha raccontato ai carabinieri la 45enne sequestrata e violentata per oltre 12 dodici ore dall'uomo con cui aveva avuto una relazione di pochi mesi. Lui era andato a casa sua, in viale Umbria a Milano, millantando di dover recuperare i propri effetti personali. E invece, dopo aver messo piede nell'abitazione, l'ha minacciata e costretta a subire rapporti sessuali. Una vicenda che ha rischiato di finire in tragedia se la vittima non avesse avuto la prontezza di allertare il 112 nel momento in cui il presunto aguzzino si è addormentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ha tentato di uccidermi". Il racconto choc della 45enne sequestrata e violentata dall'ex

