Ultimo supera Vasco | ecco come ha ottenuto questo record

Durante le tappe allo Stadio Olimpico di Roma dello scorso fine settimana, Ultimo ha tenuto i fan col fiato sospeso, dichiarando di dover fare quello che sarebbe stato senza dubbio l'annuncio più importante della sua carriera. Come molti fan del cantante romano hanno ipotizzato, l'annuncio riguardava il mega raduno che il cantautore - all'anagrafe Niccolò Moriconi - farà il 4 luglio 2026 alla Vela di Calatrava, nel quartiere romano e periferico di Tor Vergata. Ultimo ha annunciato quello che sarà ricordato come il raduno degli Ultimi durante il concerto all'Olimpico del 13 giugno, il decimo Olimpico nella carriera del cantante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ultimo supera Vasco: ecco come ha ottenuto questo record

In questa notizia si parla di: supera - vasco - ecco - ottenuto

Vasco Translator V4: supera le barriere linguistiche, nel 2025 gli italiani preferiscono le mete esotiche - Vasco Translator V4 è oggi il compagno indispensabile per gli italiani in partenza verso le nuove mete esotiche.

Ultimo con 250mila biglietti venduti supera il recordman Vasco - (Adnkronos) – Da Ultimo a primo in sole tre ore. Il cantautore romano con 250mila biglietti venduti per il mega raduno a Tor Vergata a Roma, atteso per il 4 luglio 2026 supera il recordman Vasco Rossi, che aveva raggiunto i 225mila spettatori con il Modena Park del primo luglio 2017.

Ultimo supera Vasco: ecco come ha ottenuto questo record.

Ultimo supera Vasco: ecco come ha ottenuto questo record - Ultimo è riuscito a entrare nella storia con l'evento che ha annunciato per la prossima estate: ecco tutti i dettagli ... Secondo ilgiornale.it