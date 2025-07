Controlli in arrivo per Srl e Cooperative | la Camera di Commercio supporta le imprese nelle nomine di organi di controllo

La Camera di Commercio dell'Emilia ricorda a tutte le SocietĂ a ResponsabilitĂ Limitata (SRL) e alle Cooperative del territorio un importante adempimento: l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore legale dei conti. Questa disposizione, prevista dal Codice della crisi e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: camera - commercio - controlli - arrivo

La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda - La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio.

Camera di commercio Firenze, 23 imprese salvate con composizione negoziata - Firenze, 10 maggio 2025 – "Occorre diffondere nella classe imprenditoriale e nel sindacato la conoscenza della procedura, perché sia attivata tempestivamente quando ci sono segnali di difficoltà , della composizione negoziata", è "attiva presso la Camera di commercio e può aiutare le aziende ad uscire dalla crisi senza soffrire il trauma che abbiamo vissuto noi prima che arrivasse l'esperto".

La Camera di Commercio assume un funzionario nel settore Servizio risorse e patrimonio: come fare domanda - La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno di un funzionario da collocare al Servizio risorse e patrimonio.

Controlli intensificati durante l’estate: giocattoli e articoli per la casa privi dei requisiti di sicurezza ritirati dal mercato. Segnalati tre commercianti alla Camera di Commercio. Vai su Facebook

Controlli in arrivo per SRL e Cooperative: la Camera di Commercio dell’Emilia supporta le imprese nelle nomine di organi di controllo; Patto contro la malamovida. Esercenti parte attiva in controlli e prevenzione; Bando 25HT 2025 Camera di Commercio Vicenza.

Controlli in arrivo per SRL e Cooperative: la Camera di Commercio dell’Emilia supporta le imprese nelle nomine di organi di controllo - La Camera di Commercio dell’Emilia ricorda a tutte le Società a Responsabilità Limitata (SRL) e alle Cooperative del territorio un importante adempimento: l’obbligo di nominare un organo di controllo ... Si legge su sassuolo2000.it

Camera di Commercio di Napoli, la Regione: «Controlli sugli associati ... - Camera di Commercio di Napoli, la Regione: «Controlli sugli associati Aicast» Palazzo Santa Lucia chiede verifiche anche sul gruppo vicino all’uscente Fiola ... Lo riporta ilmattino.it