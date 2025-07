Se ne va un altro pezzo della storia di Narni | città in lutto per la morte di Rolando Pei

Se ne va un altro pezzo della storia recente di Narni. La città piange infatti Rolando Pei, personaggio assai noto per le sue tante attività svolte a favore delle più importanti associazioni narnesi. Una figura caratteristica quella di Rolando, personaggio ironico, sempre pronto alla battuta ma. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

