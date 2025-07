SuperEnalotto jackpot sfiorato in provincia di Napoli | centrato un 5

Il SuperEnalotto premia la provincia di Napoli. Nel concorso di martedì 15 luglio, infatti, è stato centrato a Giugliano in Campania un "5" da 32.211,03 euro. La schedina vincente - riferisce Agipronews - è stato convalidata presso l’esercizio di Fabio Galente in via Ripuaria 126. Il jackpot. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

