Il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha espresso parole di grande apprezzamento per il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sottolineandone il ruolo chiave nella valorizzazione del territorio e nella crescita della Regione. “Con Francesco Acquaroli – ha dichiarato Lollobrigida – le Marche sono passate dall’essere una Regione del Centro Italia a essere CENTRALI in Italia.” Un’affermazione che evidenzia, oltre al peso politico guadagnato dalla Regione negli ultimi anni, anche la capacitĂ di Acquaroli di trasformare una posizione geografica in una centralitĂ strategica e istituzionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lollobrigida: “Con Acquaroli le Marche sono diventate centrali nell’Italia che conta”