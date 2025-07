Pillola abortiva De Pascale | Dire che la Ru486 è pericolosa è pessima politica Chi disinforma mette a rischio le donne | VIDEO

"Dire che la Ru486 è pericolosa quando è clinicamente sicura non è politica, è pessima politica. E un politico non dovrebbe mai farlo". Con queste parole il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale interviene nel dibattito sull’aborto farmacologico, rispondendo con nettezza alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Pillola abortiva, De Pascale: Dire che la Ru486 è pericolosa è pessima politica. Chi disinforma mette a rischio le donne | VIDEO; Aborto, De Pascale: “Fa pessima politica chi disinforma”. Video; Pillola abortiva a casa, polemica sulla Regione Emilia Romagna.

