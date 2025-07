Nidi e Scuole dell' infanzia | a Parma oltre 3 milioni e 300mila euro nel 2025

Bambine e bambini al centro delle politiche della Regione Emilia-Romagna: per consolidare e qualificare il sistema dei servizi 06, in particolare i Servizi educativi 03, e migliorare ulteriormente la qualitĂ dell’offerta educativa puntando sempre piĂą sulla formazione del personale e sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nidi e scuole materne: una giornata di sciopero con manifestazione - Sciopero in arrivo per asili e scuole materne. La giornata da segnare sul calendario è quella di lunedì 16 giugno, quando il personale educativo comunale del servizio per i bimbi da zero a 6 anni incrocerà le braccia per l'intera giornata.

Napoli, chiuse scuole dell’infanzia e nidi: oltre 100 bidelli e personale delle pulizie in malattia - Giornata difficile per numerose famiglie napoletane. Oggi, giovedì 22 maggio 2025, sette tra scuole dell’infanzia e asili nido comunali sono rimaste chiuse a causa dell’assenza imprevista di collaboratori scolastici e operatori della Napoli Servizi, l’azienda partecipata che si occupa di pulizie e assistenza negli istituti scolastici.

Nidi e scuole d’infanzia, cosa si può migliorare?. Il sindaco lancia un sondaggio tra le famiglie - Appello ai genitori a partecipare al sondaggio per l’indagine di gradimento, avviato dal Comune di Scandiano, dei servizi educativi degli utenti del nido e scuola dell’infanzia.

Nidi e Scuole dell'infanzia, a Parma oltre 3 milioni nel 2025 per sostenere e rafforzare la qualità dell'offerta educativa