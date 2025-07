LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.42 Partenza ufficiale alle 13.45. 13.40 Lunghissimo tratto di trasferimento, oltre 10 chilometri oggi. 13.37 Non è assolutamente scontata la volata: Jonathan Milan proverĂ a conquistarsela, ma molto probabilmente sarĂ giornata per le fughe. 13.35 Si parte oggi con una undicesima frazione che partirĂ e terminerĂ a Toulouse dopo 156,8 km. Il percorso, non del tutto pianeggiante, propone in apertura la CĂ´te de Castelnau-d’EstrĂ©tefonds (1,4 km al 6,6% di pendenza media) che anticipa un lungo tratto lineare. A 40 chilometri dal traguardo si affrontano consecutivamente la CĂ´te de Montgiscard (1,6 km al 5,3% di pendenza media) e la CĂ´te de Corronsac (900 metri al 6,7% di pendenza media) prima del finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

