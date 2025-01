Anteprima24.it - Agricoltura: Nutrimento dell’olivo, mercoledì esperti a confronto a Palomonte

Tempo di lettura: < 1 minutoMetodi e prodotti sostenibili e innovativi per tutelare l’ambiente e fornire un’adeguata nutrizione all’olivo. È questo il tema al centro del convegno regionale che si terrà29 gennaio alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del Comune die che vedrà una task forcediscutere su “Concimi e Biostimolanti: strategie efficaci per la difesa e la nutrizione”. Un evento gratuito, aperto al pubblico di agricoltori e imprenditori dell’agroalimentare, organizzato dal Comune di, dall’associazione Assofrantoi Campania e dall’azienda leader nel settore della nutrizione vegetale e biostimolanti, Cifo. Il tavolo dei lavori moderato dalla giornalista salernitana Mariateresa Conte, vedrà gli interventi dell’assessore all’e all’ambiente del Comune di, Salvatore Giordano, del presidente di Assofrantoi Campania, Giovanni Toriello, del docente e agronomo e responsabile del reparto Ricerca e sviluppo Cifo, Mirko D’Angelo, del responsabile area Sud Italia Cifo, Maurizio Baldini, del docente e consulente agronomico Cifo per la provincia di Salerno, Enrico Sorgente, e del rivenditore di zona Cifo, l’imprenditore Giuseppe Massa.