Voto Bielorussia Lukashenko favorito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

5.06 I bielorussi sono chiamati oggi alle urne per eleggere il presidente. Alexander, da 30 anni al potere, è in lizza con altri 4 candidati ma, dopo una dura repressione di ogni forma di opposizione, viene data per scontata la sua rielezione per un settimo mandato di 5 anni alla guida di questo Paese confinante con Europa, Ucraina e Russia. "è rimasto al potere per 30 anni e oggi si riconfermerà in un'altra elezione farsa",ha scritto l'Alto rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas