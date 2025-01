Oasport.it - Volley, Civitanova vince la Coppa Italia: Bottolo da urlo, la favola di Verona si spegne al tie-break

ha vinto la2025 dimaschile, sconfiggendoper 3-2 (26-24; 25-15; 23-25; 21-25; 15-10) in una pirotecnica finale andata in scena alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e alzando al cielo il trofeo per l’ottava volta nella propria storia. La Lube aveva incominciato la stagione in maniera tentennante, ma poi è cresciuta nelle ultime settimane, ha battuto Perugia in campionato e poi Trento nella semifinale di ieri, prima di andarsi a prendere un titolo inatteso all’inizio di questa stagione che doveva essere di transizione.I biancorossi tornano a esultare dopo tre anni, regolando nell’atto conclusivo quella che è stata la grande sorpresa della competizione:aveva sconfitto Piacenza nei quarti, ieri si era inventata una clamorosa rimonta contro Perugia (Campioni d’e detentori del trofeo) e anche oggi ha accarezzato la grande magia.