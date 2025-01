Gamberorosso.it - Uno studio del Regno Unito sperimenta una droga allucinogena come rimedio alle abbuffate di alcol

Un viaggio per spezzare il terribile ciclo del binge drinking. Non un viaggio vero e proprio, ma uno stato alterato di coscienza indotto dalla dimetiltriptamina (Dmt), unapsichedelica nota per i suoi potenti effetti allucinogeni. È questa la scommessa dell’University College di Londra (Ucl), che sta conducendo unole per capire se una dose di Dmt possa convertire il cervello e aiutare le persone a ridurre il consumo eccessivo di.Un allucinogeno contro il binge drinkingLa dimetiltriptamina è una sostanzapresente in alcune piante, tradizionalmente utilizzata in rituali sudamericani sotto forma di ayahuasca, ma che può essere anche fumata, iniettata o sniffata. Nellazione dell’Università di Londra, a 120 volontari di età compresa tra i 21 e i 65 anni sarà somministrata una dose endovenosa della durata di circa 15 minuti.