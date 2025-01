Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata

: le, 26 gennaioQuesta sera, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Sezai consegna a Güzide i documenti necessari per l’espatrio di Oylum, ma la tensione tra madre e figlia è palpabile. Tarik scopre una lettera di addio di Yesim, che è scappata portando con sé la figlia. Disperato, si affida a Oltan per rintracciarla. Tuttavia, Güzide scopre che Yesim si nasconde a casa di Burcu e sta manipolando Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato per ottenere ciò che vuole.