Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 27 al 31 gennaio: Eleni divisa tra Leander e Julian, chi sceglierà?

Cosa ci riservano i nuovi episodi ineditiin onda dal 27 al 31? Le tramedella soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su, che dopo un confronto consdecide di prendersi del tempo per riflettere e fare chiarezza nel suo cuore., trame al 312025Durante un momento di intimità con, sopraffatta dalle emozioni contrastanti, cerca rifugio nella fuga, inventando una scusa per allontanarsi. Il medico, intuendo il suo turbamento, la raggiunge e la invita ad aprirsi con lui.A quel puntoconfessa adi provare ancora dei sentimenti per lui, ma ammette anche di essere attratta da