Segre le sorelle Bucci Bauer Modiano | chi sono gli araldi della memoria i sopravvissuti alla Shoah ancora in vita

Mantenere viva la, quella che la giornata del 27 gennaio si propone di celebrare, è sempre più difficile. A 80 anni dall’Olocausto, per ragioni anagrafiche, i testimoni del genocidio nazistaormai pochi. Le voci di questi “”, come li chiama la senatrice aLilianasempre meno, eppure il loro impegno nel testimoniare non si è mai spento. C’è chi ha fatto del raccontare quasi una missione di, documentando pubblicamente quell’esperienza, spesso costretto a rivivere il dolore, ma c’è anche chi ha cercato di portarsi dentro quel macigno in silenzio. Difficile quindi avere numeri certi su chi, in Italia, riuscì a uscire vivo dai campi di sterminio.Accanto a chi non ha mai smesso di far sentire la propria voce, come Liliana, Samied Edith Bruck, sopravvivono oggi pochi altri testimoni