Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria dell’Australian Open | rientra a casa con un assegno record

L’Happy Slam è “happy” anche per il conto in banca di Jannik. Laagli Australianha garantito al tennista azzurro un, ancor più alto di quello staccato dagli organizzatori per laa Melbourne dello scorso anno. Il successo del primo torneo Major del 2025 ha portato nelle tasche del numero uno al mondo ben 3.500.000 dollari australiani.Al cambio attuale, vuol dire cheha2.104.440 euro. Ad Alexander Zverev, sconfitto in finale, è invece andato 1 milione e 140mila euro. Per tutti gli altri, usciti tra il primo turno e la semifinale, le cifre sono invece oscillate tra i 79mila e i 661mila euro. Ladi dodici mesi fa nel torneo australiano era invece valsa aunda 1.933.403 euro, circa il 10% in meno diha intascato oggi.