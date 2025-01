Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Valencia: Flick piazza il pokerissimo

è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Contro il, ilscenderà in campo con dieci punti di distacco rispetto al Real Madrid. Una sentenza, o quasi, soprattutto se non dovesse arrivare una vittoria. Ma c’è un fatto, assai importante, che dà delle motivazioni in più agli uomini diil(Lapresse) – Ilveggente.itIl pareggio interno dell’Atletico Madrid di ieri, contro il Villarreal, permetterebbe alla formazione blaugrana di poter accorciare almeno sul secondo posto. E questo è un fatto che per forza di cose deve essere messo sotto la lente d’ingrandimento nel momento in cui andiamo ad analizzare questa partita.