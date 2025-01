Inter-news.it - Pierotti: «Dovevamo fare di meglio. Errori che non vanno fatti»

Leggi su Inter-news.it

Dopo le parole dell’allenatore Marco Giampaolo, in conferenza stampa al via del Mare è arrivato anche Santiagoche ha commentato la sonora sconfitta contro l’Inter.– Santiago, attaccante del Lecce, al termine della sconfitta per 4-0 contro l’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare lo scivolone contro i nerazzurri. Queste le parole dell’argentino: «Contro l’Inter abbiamo commesso degliche non si possono. Tatticamente questa seradi. Puntiamo ail nostro, l’obiettivo è sempre lo stesso partita dopo partita. Parma? Oggi era una partita importante perché affrontavamo l’Inter, poi ne abbiamo parlato con la squadra in vista del Parma. Vogliamo cercare di vincere, è uno scontro diretto».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «di