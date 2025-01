Formiche.net - Paul Newman, i 100 anni dell’antidivo dagli occhi di ghiaccio e dal cuore d’oro

Saper inventare massimeHollywood, 1998, festa per i quarant’di matrimonio trae Joanne Wardwood. Giornalista: «A Hollywood è raro che una coppia sia fedele e felice per tanti. come ha fatto lei?».: «Quando puoi mangiare tutti i giorni la bistecca perché uscire, perdere tempo, per mangiare un hamburger?».Dall’infanzia agli esordiDiretto, arguto, bello, sguardo limpido e trafiggente, agile sul set, capace di vestire i pdi personaggi diversi e lontani nel tempo, di sentirsi a suo agio in ogni genere (spy, western, psicologico, esistenziale, carcerario, commedia, commedia-thriller),Leonardnasce a Cleveland Heights il 26 gennaio 1925. Da Arthur Sigmunde dalla slovacca Theresa Garth, di lingua ungherese. È l’anno in cui usciva Manhattan Transfer di John Dos Passos, Mrs Dalloway, di Virginia Woolf, Il processo di Frank Kafka (morto sei mesi prima), The Gold Rush di Charlie Chaplin, La corazzata Potëmkin di Sergej Mihailovjc Ejzenštejn.