Lanazione.it - Orbetello-P.S.Stefano, il superderby

Doppio derby maremmano fondamentale per la diciannovesima giornata di Prima categoria. La capolista del torneo, l’, oggi sarà al Maracanà di Porto Santoper sfidare l’Argentario. Sfida nella sfida, sia perché i lagunari sono primi e vogliono rimanerci, sia perché l’Argentario venderà cara la pelle. A fondo classifica Fonteblanda-Sant’Andrea è decisiva. Ultime appaiate entrambe a quota 12 punti. Sfida delicatissimi con tre punti in ballo che pesano doppio, visto come entrambe vogliono evitare l’ultima posizione. Trasferta molto difficile anche per lo Scarlino che corre per evitare i playout e che oggi sarà sul campo della temibile Casolese. Monterotondo che invece ospita il San Miniato. Il programma: Argentario-, Casolese-Scarlino, Fonteblanda-Sant’Andrea, Monterotondo-San Miniato.