Ilgiorno.it - Nuovo municipio e Civic center, da Roma arrivano i fondi

Leggi su Ilgiorno.it

Approvato il finanziamento del Ministero dell’Interno per la riqualificazione dell’ex scuola Marconi, Il Comune di Rho beneficerà del contributo di 7.150.000 euro. Confermata la costruzione del parcheggio, dele del. Novità per il progetto di rigenerazione urbana nel centro di Rho, tra via De Amicis e piazza Visconti, con l’insediamento di nuove funzioni di interesse collettivo per l’edificio scolastico dismesso di via De Amicis, l’edificio storico della scuola e le ex carceri. Il Ministero dell’Interno ha infatti approvato la modifica del progetto richiesta dal Comune per proseguire l’intervento con una ridefinizione del quadro economico contenuto senza effettuare modifiche sostanziali al progetto. "Nello sviluppo dal progetto di fattibilità tecnica ed economica al progetto definitivo, si è infatti registrato un aumento del costo dell’opera.