Lanazione.it - "Neurologia è trascurata". La carenza di personale va in consiglio comunale

Leggi su Lanazione.it

di posti letto e di, assenza di un primario: problemi che portano a gravi difficoltà nel reparto. Finisce sui tavoli della situazione della divisione diAsl 5 Ospedale civile Sant’Andrea, al centro dell’interrogazione presentata dai consiglieri di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi Sinistra Roberto Centi, Patrizia Flandoli, Giorgia Lombardi. Dito puntato in primis sulle segnalazioni "di grave difficoltà arrivate dai cittadini riguardo l’operatività del reparto didell’ospedale Sant’Andrea – dicono Centi, Flandoli e Lombardi – che risente della gravegeneralizzata di posti letto per acuti, che riguarda tutte le divisioni ospedaliere e si attesta al momento a più di 200 posti letto". A questo gap si aggiunge "la gravegeneralizzata di operatori sanitari che continua a evidenziarsi anche nei dati di raffronto con il resto dei territori liguri, i quali confermano circa il 30% di differenza in meno rispetto alla media regionale".