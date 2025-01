Calciomercato.it - Milan, Leao demolito: “Non sarà mai un top player”

Leggi su Calciomercato.it

Rafaeltra i peggiori in campo nella gara dei rossoneri contro il Parma, ennesima bocciatura per il portoghese che non riesce a trovare continuitàAncora una volta, ilconferma i suoi difetti di questa stagione. Anche contro il Parma, una prestazione sotto tono da parte di molti elementi rossoneri. La scossa Conceicao portata dalla Supercoppa sembra già esaurita e sul banco degli imputati finiscono tanti big.: “Nonmai un top” – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Se Theo Hernandez ribadisce tutti i suoi limiti di questa annata, tra i peggiori c’è anche Rafael, protagonista di una prestazione abulica, senza accendersi praticamente mai. Il portoghese ha vagato per il campo senza riuscire a essere brillante, con diversi errori e giocate fini a se stesse, come in occasione delle sue giornate meno ispirate.