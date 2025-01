Rompipallone.it - Mercato Milan, pronta una nuova offerta per l’attaccante: le ultime

Ilnon ha dubbi sul nome deluna. Di seguito riportate lenovità.Vittoria in rimonta per i rossoneri contro il Parma per la ventiduesima giornata di Serie A. Ilha, infatti, vinto per 3 a 2 grazie ai gol di Pulisic, Reijnders e Chukwueze.Un ottimo modo per arrivare al meglio alla prossima partita in programma, dove il Diavolo dovrà sfidare la Dinamo Zagabria mercoledì 29 gennaio alle ore 21.00, con l’obiettivo di voler rimanere nelle prime otto in classifica per evitare i play off e arrivare direttamente agli ottavi., le prossime mosse sulLa squadra del Diavolo continua ad essere molto attiva in questa finestra diinvernale. Uno dei ruoli che la squadra rossonera vuole rinforzare è quello dell’attacco. Per questo motivo si è parlato molto di Rashford che era l’obiettivo principale della società, ma dove non è stato trovato l’accordo.