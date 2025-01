Ma hai scorreggiato? Grande Fratello imbarazzo totale in sauna | il concorrete non riesce a trattenersi

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ma hai?”. Dalladelrumori imbarazzanti durante una chiacchierata tra concorrenti: il pubblico sconvolto. Una clip che sta facendo il giro del web mostra il momento in cui uno dei concorrenti non è riuscito a trattenere i propri movimenti di pancia e così si è lasciato andare liberamente davanti a tutti. Un suono turbolento. L’incidentino ha subito attirato l’attenzione degli spettatori: chi è stato?La scena si svolge in, uno dei posti preferiti dai concorrenti per scambiarsi opinioni più o meno riservate sui fatti della casa. In quel momento, i protagonisti erano Javier Martinez, Emanuele Fiori e Giglio. Laè ormai diventata uno dei luoghi più gettonati per fare due chiacchiere in intimità, dove si parla di tutto e di più, senza troppi freni.