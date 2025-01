Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: attesa per l’epilogo della gara femminile

11:10 Se n'è andata Emile Fleten! Pazzesca prova di forzanorvegese, che vincerà in solitaria su Slind.11:08 La campionessa uscente potrebbe compiere un'impresa non da poco: era staccata a metà, è rientrata e ora se ne sta andando.11:07 FLETEN e SLIND.11:05 Iniziata la salita finale!11:03 Fleten che, dopo essere tornata sotto al chilometro 50, si è messa a tirare da un po'.11:00 Meno di 3 chilometri alla fine. Tra poco inizia la salita!10:57 Mancano meno di 5 km alla fine, che si deciderà sulla salita di Cavalese.10:54 Lorenzo Busin chiude 32° lamaschile, bravo!10:52 Signore e signori: Jenny Laon! La ragazza svedese che può guastare la festa alla Norvegia.