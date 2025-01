Ilgiorno.it - Lecco, incidente nella galleria della Statale 36 Dir: un ferito

, 26 gennaio 2025 –nuova– Ballabioprima mattinata di oggi, domenica 26 gennaio. Poco prima delle 10, il conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro la parete del tunnelDiramazione per la Valsassina36. E' successo in curva, vicino al bivio tra l'ospedale die la Valsassina. L'automobilista stava procedendo verso. Probabilmente andava troppo veloce, inoltre l'asfalto in quel punto era scivoloso perché bagnato. E' stato soccorso dai volontari di Lariosoccorso di Erba. In posto anche i vigili del fuoco e gli agentiPolizia stradale. In seguito allo scontro, la strada è stata temporaneamente chiusa al transito, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per consentire di rimuovere l'utilitaria incidentata.